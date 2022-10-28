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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:10

Минюст признал иноагентом основательницу "Дождя" Наталью Синдееву

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Минюст признал физлицами-иноагентами шесть человек, среди которых гендиректор и основатель телеканала "Дождь" (признан СМИ-иноагентом) Наталья Синдеева. Всем им вменяется политическая деятельность и получение

Реестр также пополнили журналисты Екатерина Котрикадзе, Владимир Роменский, Иван Яковина, адвокат Михаил Беньяш и политолог Тарас Березовец.

В перечне стало 49 позиций.

Телеканал "Дождь" был признан СМИ-иноагентом 20 августа 2021 года.

1 марта в день отключения вещания радио "Эхо Москвы" стало известно, что Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать сайты "Эха" и "Дождя", признанного в России СМИ-иноагентом), за призывы к экстремизму и за фейки о событиях на Украине. Сайты заблокировали, а сайт "Эха" был отключен. Оспорить блокировку сайта в суде "Дождю" не удалось.

3 марта Синдеева сообщила, что телеканал приостановит работу в связи с принятием закона об ответственности за фейки об СВО. Вечером того же дня в редакцию телекакнала пришла полиция и принесла два предупреждения, в которых требуется прекратить распространение экстремистских материалов на видеохостинге YouTube.

В начале июня Национальный совет по электронным СМИ Латвии решил выдать "Дождю" лицензию на вещание. Вещание телеканала возобновилось на YouTube.

Минюст Дождь Наталья Синдеева Михаил Беньяш
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