Ялтинский экономический форум перенесли на неопределенный срок

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который ранее в течение нескольких лет переносили по разным причинам, отложен на неопределенный срок, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Проведение Ялтинского международного экономического форума переносится на более поздний срок", - написал он в своем телеграм-канале во вторник.

ЯМЭФ проводился в Крыму с 2015 года. С 2020 года, когда началась пандемия коронавируса, его несколько раз переносили на более поздний срок. После этого мероприятия откладывали из-за "нестабильной международной ситуации".

В последний раз Аксенов заявлял журналистам, что ЯМЭФ может состояться в сентябре 2023 года в Москве.

В Крыму действует высокий, "желтый", уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования. Аэропорт закрыт, на Крымском мосту усилен досмотр.