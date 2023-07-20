Неустойчивая погода в нескольких регионах РФ негативно влияет на качество пшеницы

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Доля продовольственной пшеницы (1-4 классы) в РФ по состоянию на 17 июля составила 94% против 92% на аналогичную дату прошлого года. Однако неустойчивая погода в ряде основных зернопроизводящих регионов, когда жара сменяется дождями, вызывает опасения за качество будущего урожая.

"Первые результаты обследования показали, что доля продовольственной пшеницы, это 1-4 классы, по данным на 17 июля, составила 94%, это выше, чем на аналогичную дату прошлого года - 92%", - сообщила первый заместитель директора Центра оценки качества зерна (ведомство Россельхознадзора) Инна Зайченко на летней конференции "Где маржа 2023" в четверг в Москве.

В то же время доля пшеницы 3 класса уступает прошлогоднему уровню и составляет 29%. Доля пшеницы 4 класса увеличилась до 65%. На пшеницу 5 класса пришлось 6%.

Всего было обследовано 876 тыс. тонн пшеницы, что составило 10,2% от собранного на период проверки объёма.

Как заявила Зайченко, на качество зерна в этом году отрицательно влияет неустойчивая погода. Засуха в ряде регионов привела к тому, что уборка началась раньше обычного. К тому же она временами сопровождается дождями, "что также негативно скажется на качестве зерна". "Из-за проливных дождей в Ростовской области, одном из лидирующих регионов по валовому сбору зерновых, аграрии обеспокоены снижением качества зерна. Средневзвешенный показатель белка и клейковины находится на минимальном за последние пять лет уровне, - сказала она. - В Ставропольском крае по результатам проведенных исследований в сравнении с прошлым годом выявлено уменьшение доли пшеницы третьего класса. В этом году аномальная жара и ливни во время уборки повлияли на качество зерна, и пшеница получилась обесцвеченная. Также уменьшилось и количество клейковины, а в отдельных хозяйствах дожди не дали качественно провести обработку от клопа черепашки, и в результате пшеница по качеству клейковины перешла в пятый класс".

При этом она подчеркнула, что "мониторинг только начался и делать конкретные выводы еще преждевременно".

Вместе с тем Зайченко сообщила, что анализ пшеницы на содержание белка в этом году показывает его рекордно высокое значение - 12,8%, при том, что за последние пять лет показатель был на уровне 12,2%. В том числе в Южном федеральном округе этот показатель вырос до 12,8%, в Северокавказском - до 13,6%, в Центральном и Северо-Западном - до 12,4%, в Сибирском - до 12,2%.