Минпромторг попросили смягчить критерии внешнего вида яблок для ритейла

Иначе садоводы опасаются чрезмерной отбраковки и роста цен на сорта Granny Smith и Golden

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Российские садоводческие предприятия на фоне снижения урожая плодовых культур из-за погодных условий попросили Минпромторг временно изменить критерии оценки качества яблок для поставок в торговые сети во избежание роста цен на эту продукцию.

Об этом говорится в коллективном обращении трех Союзов садоводов (из Краснодарского края, Дагестана и Крыма) и Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края к вице-премьеру - главе Минпромторга Денису Мантурову. Копия письма от 31 октября есть в распоряжении "Интерфакса".

"В связи с негативными погодными условиями в текущем году, повлиявшими на созревание яблока сортов Granny Smith и Golden, хозяйства Краснодарского края, Республики Крым, Ставропольского края, Республики Дагестан получили при сборе большой объем урожая с наличием ярко выраженного румянца и "загара" на поверхности плода. На основании существующих сейчас критериев приемки данных сортов в распределительные центры торговых сетей эти дефекты относятся к нестандарту и в общей массе (такие плоды - ИФ) не допускаются до приемки в сети или допускаются при согласовании. В связи с этим, просим вас рассмотреть (возможность - ИФ) отнесения данных дефектов к первой категории товара без дополнительных согласований, так как данная особенность сорта не влияет на его потребительские свойства и вкусовые качества", - говорится в письме.

В противном случае, в условиях общего снижения валового сбора в текущем году, производители будут вынуждены повышать цены на яблоки зеленых сортов ввиду значительной отбраковки продукции, пишут садоводы.

"Торговые сети будут вынуждены реализовывать товар по более высоким ценам, что соответственно приведет к снижению потребления данного сорта в сетевой рознице и негативным отзывам со стороны покупателя", - сказано в письме.

Как говорил в октябре "Интерфаксу" генеральный директор союза "Садоводы Кубани" Николай Щербаков, валовой сбор плодов в Краснодарском крае, крупнейшем регионе России в сфере промышленного садоводства, в этом сезоне снизится на 20% по сравнению с показателем прошлого года.

"В этом году была холодная весна, которая спровоцировала плохую завязь плодов и развитие грибковых заболеваний. Кроме того, в первую половину лета край заливали дожди, в некоторых районах прошел град, а во вторую половину лета была засуха. Все эти факторы привели к потерям урожайности. В итоге, по нашим прогнозам, сбор плодов будет на 20% меньше, чем в прошлом году", - сообщил Щербаков.

В прошлом году в регионе урожай в крупных, средних предприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах (КФХ) составил рекордные 500 тысяч тонн. Таким образом, в этом году показатель сократится до 400 тысяч тонн.

Щербаков подчеркивал, что в крае существует серьезный дефицит фруктохранилищ, который, по оценкам отраслевого союза, составляет 150 тысяч тонн. Для строительства новых фруктохранилищ, по его мнению, необходимо увеличивать объем государственной поддержки этого направления.

Власти Ставропольского края из-за холодной весны также прогнозировали сокращение урожая плодов в этом году. В 2022 году на Ставрополье было собрано свыше 74,1 тысячи тонн яблок (в 1,5 раза выше уровня 2021 года),

В прошлом году производство плодово-ягодной продукции в стране достигло рекордных 1,7 млн тонн. В среднесрочной перспективе, по прогнозу Минсельхоза, оно может быть увеличено до 2 млн тонн.