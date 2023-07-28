РФ и Конго будут совместно проводить исследования и разработку препаратов против инфекций

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Россия и республика Конго подписали соглашение о проведении совместных научных исследований, разработке диагностических, иммунобиологических и профилактических препаратов в отношении актуальных для республики инфекций и паразитов, сообщили в Роспотребнадзоре.

Как сообщили журналистам в пресс-службе ведомства, в рамках саммита "Россия - Африка" руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и министр иностранных дел республики Конго, по делам франкофонии и конголезцев за рубежом Жан-Клод Гакоссо подписали Меморандум о сотрудничестве между ведомствами в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

"Документ предусматривает обмен информацией об инфекционных заболеваниях, проведение совместных научных исследований, разработку диагностических, иммунобиологических и профилактических препаратов в отношении актуальных для республики Конго инфекций и паразитов, а также оказание практической и методической помощи в организации санитарно-эпидемиологического надзора и контроля", - говорится в сообщении.