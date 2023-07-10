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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:10

Возвращение жителей в белгородское Шебекино приостановят на неделю

Возвращение жителей в белгородское Шебекино приостановят на неделю
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о решении приостановить на неделю возвращение жителей в город Шебекино и села Новая Таволжанка и Архангельское.

"Нам нужно четко понимать оперативную обстановку и не допускать ни малейшего риска в отношении жизни и здоровья людей. Если обстановка будет спокойная, вернемся к возвращению жителей (в Шебекино - ИФ) из ПВР (пункты временного размещения - ИФ) через неделю", - сказал губернатор на оперативном совещании в понедельник.

Он добавил, что тем жителям, кто решил вернуться в свои дома, препятствовать не будут. "Тем, кто принимает решение самостоятельно к возвращению, мы не препятствуем", - подчеркнул Гладков.

Как сообщалось, с 4 июля власти предложили жителям, покинувшим Шебекино и приграничные села из-за массированных обстрелов, возвращаться в свои дома и квартиры, если они не повреждены.

Из-за новых обстрелов со стороны Украины 8 июля губернатор объявил выходные для восстанавливающих Шебекино строителей, а также приостановил возвращение туда жителей.

Также сообщалось, что в Шебекино требуется восстановить более 700 жилых домов различной этажности, квартир, а также ряд предприятий и социальных объектов.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам со стороны Украины. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

Белгородская область Шебекино
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