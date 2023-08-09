Минсельхоз предложил ограничить ввоз в Россию семян сахарной свеклы

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Минсельхоз предлагает ввести исторический принцип при ввозе семян сахарной свеклы в Россию. Это предложение представитель ведомства выдвинул на совещании 2 августа, пишут "Ведомости" со ссылкой на двух его участников.

"Исторический принцип" организации импорта предусматривает, что право ввозить семена свеклы получат только те российские юрлица, которые уже ранее занимались поставками такой продукции на внутренний рынок.

На совещании присутствовали представители крупнейших игроков российского рынка сахара - "Продимекса" и "Русагро", а также Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар) и "Союзсемсвеклы" - СП "Русагро" и производителя семян "Щелково агрохим". В этих компаниях и объединениях, а также в Минсельхозе на запросы не ответили.

О каких именно компаниях, уже поставлявших в Россию семена сахарной свеклы, идет речь, на совещании не говорилось, отмечают его участники. Ранее этим занимались германская Bayer (российское юрлицо - АО "Байер"), Syngenta (подразделение китайской Sinochem Holdings). Пока все эти компании остались на российском рынке. Они не ответили на запросы издания.

Ограничивать импорт семян Минсельхоз начал еще в 2022 году на фоне угрозы остановки работы иностранных компаний на российском рынке. Для развития их собственного производства допустимый ввоз с 2024 года будет определяться по формуле "необходимый объем плюс запас минус собственное производство". Как говорил на совещании представитель "Продимекса", всего на будущую посевную сахарной свеклы необходимо 1,3 млн тонн семян, еще 100 тыс. тонн - запас.

Введение ограничений на импорт семян для тех поставщиков, которые ранее не занимались ввозом такой продукции, должно простимулировать российские компании заниматься их производством внутри страны, говорит один из участников совещания. Ранее для этих же целей было принято решение о том, что зарубежные семеноводческие компании для работы в стране обязаны будут создавать совместные предприятия с отечественными научными организациями. Доля последних в таких СП должна быть не менее 51%.

Как говорят источники "Ведомостей", представитель "Русагро" заявил на совещании, что ограничения импорта семян, а также ввоз по исторической квоте приведет к изменению цен. Тем не менее, как заявил на встрече в Минсельхозе глава Союзроссахара Андрей Бодин, дефицит и рост цен в случае появления должны стимулировать внутреннее производство семян.

Топ-менеджер еще одного производителя сахара говорит, что маржинальность рынка сахарной свеклы зависит от высокой урожайности, которую могут обеспечить именно зарубежные посевные материалы. Из-за введения квот, по его мнению, либо снизится маржинальность сельхозпроизводителей, либо изменятся цены.

Свеклосахарная отрасль России больше других зависит от импортных семян, их доля на рынке превышает 90%.