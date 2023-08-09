Под завалами на территории завода в Сергиевом Посаде могут находиться люди

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Под завалами после взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде, предположительно, могут находиться люди, сообщает в среду пресс-служба администрации городского округа.

Приводятся данные о 38 пострадавших.

"Открытого горения не наблюдается. Пожарные и спасатели ведут разбор завалов. Предварительно, по предположениям, под завалами могут находиться люди. Вся информация стекается в штаб", - говорится в телеграм-канале администрации.

Отмечается, что на территорию завода продолжают прибывать пожарные расчеты: весь Сергиево-Посадский гарнизон в полном составе, кроме того - дополнительные силы из соседних городов.

"Сейчас еще одного пострадавшего извлеки из-под завалов. Направлен на скорой в районную больницу. Общее количество - 38 человек", - сообщает администрация.

Ранее глава муниципалитета Дмитрий Акулов сообщал, что число пострадавших после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде достигло 35 человек, четверо находятся в тяжелом состоянии.

Он отметил, что на месте оказывается медицинская помощь, работают аварийно-спасательные службы.