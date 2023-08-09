Воробьев сообщил о 56 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде

Из-под завалов спасли троих, они в тяжелом состоянии

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - За медицинской помощью после взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде обратились 56 человек, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, 30 человек находятся на стационарном лечении, из них шестеро - в реанимации. В травмпункт обратились 26 человек, им не потребовалась госпитализация.

"Спасателям понадобится около 12 часов, чтобы разобрать завалы. Там еще могут оставаться люди, троих уже извлекли - их состояние врачи оценивают как тяжелое. На месте работают почти 160 спасателей, а также силовые ведомства - предстоит выяснить точные причины взрыва", - написал губернатор.

Он рассказал, что власти получили около ста сообщений о выбитых стеклах в квартирах.

"Всего пострадало 38 многоквартирных домов, сейчас управляющие компании обходят эти МКД. Еще четыре человека сообщили о поврежденных автомобилях, также частично разрушены социальные объекты: школы №19 и №21, спорткомплекс "Луч", магазин", - сообщил Воробьев.

Он подчеркнул необходимость устранить последствия взрыва как можно скорее.