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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Воробьев заявил, что версия об атаке дрона на завод в Сергиевом Посаде не подтверждается

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - На данный момент нет подтверждений, что взрыв в Сергиевом Посаде произошел из-за атаки беспилотника, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Идет разбор завалов. Версия о беспилотнике на данный момент оперативными службами не подтверждается. По спискам (человек на смене - ИФ), которые руководитель производства (...) показал, видим: часть людей еще может находиться под завалами", - сказал губернатор журналистам.

Он отметил, что разбор завалов займет минимум 12 часов.

В среду на территории Загорского оптико-механического заводе в Сергиево-Посадском округе произошел взрыв. По предварительным данным, ЧП произошло на арендованном складе пиротехнических изделий.

По информации Следственного комитета РФ (СКР), нарушение норм безопасности является основной версией инцидента.

По последним данным, число пострадавших в результате ЧП достигло 45 человек.

Андрей Воробьев Сергиев Посад Московская область
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