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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:20

Попова выразила мнение, что следующая волна COVID-19 может протекать как сезонный грипп

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила мнение о том, что следующий подъем заболеваемости коронавирусом, благодаря тому, что он приобретает сезонный характер, может пройти, как и другие сезонные инфекции, в том числе, как грипп.

"Пандемия - это, как правило, процесс, который охватывает большое количество стран, во всем мире, на всех континентах. И на сегодняшний день мы можем говорить уже об эпидемических проявлениях на территории той или иной страны. Если он станет сезонным, как мы и предполагали, что он сегодня и демонстрирует, то именно так и будет характеризоваться процесс следующей волны, это уже будут такие эпидподъемы, как при гриппе и других инфекциях", - сказала Попова "Интерфаксу" на полях Петербургского международного экономического форума.

Отвечая на вопрос о том, стал ли коронавирус уже сезонным заболеванием, она отметила, что "мы надеемся, что он уходит в сезонный формат, мы это и предполагали с самого начала, что он будет приходить теперь в определенное для него время".

"Обычный сезонный коронавирус приходит к нам с началом осени, с началом сентября. Мы предполагаем, что он все-таки нашел свое место, вписался в общую сезонную тенденцию", - сказала Попова.

Говоря о ситуации с коронавирусом в РФ, она отметила, что в стране идет снижение регистрации количества заболевших, однако "мы точно знаем, что количество заболевших больше, чем мы регистрируем сегодня". "Люди меньше обращаются за медицинской помощью, потому что тяжесть течения заболевания достаточно легкая", - добавила Попова.

Хроника 09 января 2020 года – 17 июня 2023 годаПандемия коронавируса
Анна Попова Роспотребнадзор коронавирус
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