ГК по организации воздушного движения получит из бюджета еще 5 млрд рублей

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Правительство в 2023 году направит на поддержку ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" (ГК по ОрВД, подведомственно Росавиации) дополнительные 5 млрд рублей, сообщил на заседании кабинета министров премьер-министр Михаил Мишустин.

"Сегодня дополнительно выделим 5 млрд рублей на инвестиционные программы "Государственной корпорации по организации воздушного движения", - сказал он.

Речь идет о закупках радиолокационного оборудования для региональных аэропортов, усилении защиты информационных систем, а также "авансировании договоров с предприятиями-изготовителями", пояснил он.

В мае 2023 года ГК по ОрВД получила из федерального бюджета также 5 млрд рублей на поддержку деятельности в условиях внешних санкций.

В 2022 году государство выделило ГК 17,9 млрд рублей. Несмотря на это, чистый убыток предприятия по РСБУ составил 25,5 млрд рублей, что на 47% превысило убыток 2021 года. Доходы ГК упали на 15%, до 70,5 млрд рублей.

До 2020 года основную часть доходов ГК по ОрВД обеспечивало обслуживание иностранных авиакомпаний. После начала пандемии COVID-19 число их полетов через воздушное пространство России резко снизилось, что привело к финансовым трудностям ГК. Ситуацию усугубили антироссийские санкции после начала военной операции на Украине: ряд зарубежных перевозчиков приостановили рейсы в Россию, почти все, кроме китайских, больше не летают через нее транзитом.

С ноября предприятие повысило сборы за аэронавигацию российских авиакомпаний на 60%, иностранных - на 40%. Согласно приказу Федеральной антимонопольной службы, с апреля ставки выросли еще на 10%.