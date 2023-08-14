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Верховный суд Коми отклонил апелляцию на арест социолога Кагарлицкого

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд Республики Коми в понедельник отклонил апелляцию на арест социолога Бориса Кагарлицкого (признан в России иноагентом), обвиняемого в публичном оправдании терроризма, сообщает пресс-служба судов Коми в социальных сетях.

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"По итогам апелляционного рассмотрения материала об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главного редактора интернет-площадки ИА "Рабкор" Кагарлицкого Б.Ю., обвиняемого в публичном оправдании терроризма, (...) постановление Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 26 июля 2023 года оставлено без изменения", - говорится в сообщении.

Ранее Кагарлицкого задержали по делу о публичном оправдании терроризма (ч.2 ст. 205.2 УК РФ) и доставили в столицу Коми. Сыктывкарский горсуд удовлетворил ходатайство органов следствия о его заключении в СИЗО до 24 сентября.

По версии органов предварительного следствия, Кагарлицкий разместил в открытом доступе видеоролик, направленный на публичное оправдание терроризма.

Как сообщалось, адвокат обвиняемого Сергей Ерохов считает обвинение "абсурдным" и заверяет, что "в своей деятельности профессор Кагарлицкий никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм", а только пытался "показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство". Ерохов также ранее уточнял, что уголовное дело находится в производстве УФСБ по Республике Коми.

Кагарлицкий - известный социолог и политолог. В мае 2022 года его внесли в реестр иноагентов. Основанный им "Институт глобализации и социальных движений" (ИГСД) также признан иноагентом.

Коми Борис Кагарлицкий
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