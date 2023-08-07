Росфинмониторинг внес социолога Кагарлицкого в перечень экстремистов и террористов

Фото: Наталия Казаковцева/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг внес социолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в оправдании терроризма, в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения о их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Соответствующая информация появилась в списке Росфинмониторинга в понедельник.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

Сыктывкарский городской суд в конце июля отправил Кагарлицкого под арест до 24 сентября.

По версии следствия, Кагарлицкий, являющийся главным редактором интернет-площадки ИА "Рабкор", разместил в открытом доступе информационный материал (видеоролик), направленный на публичное оправдание терроризма.

Его адвокат Сергей Ерохов считает обвинение "абсурдным".

Кагарлицкий - известный социолог и политолог. В мае 2022 года его внесли в реестр иноагентов. Основанный им "Институт глобализации и социальных движений" (ИГСД) также признан иноагентом.