Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Росфинмониторинг внес социолога Кагарлицкого в перечень экстремистов и террористов

Росфинмониторинг внес социолога Кагарлицкого в перечень экстремистов и террористов
Фото: Наталия Казаковцева/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг внес социолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в оправдании терроризма, в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения о их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Соответствующая информация появилась в списке Росфинмониторинга в понедельник.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

Сыктывкарский городской суд в конце июля отправил Кагарлицкого под арест до 24 сентября.

По версии следствия, Кагарлицкий, являющийся главным редактором интернет-площадки ИА "Рабкор", разместил в открытом доступе информационный материал (видеоролик), направленный на публичное оправдание терроризма.

Его адвокат Сергей Ерохов считает обвинение "абсурдным".

Кагарлицкий - известный социолог и политолог. В мае 2022 года его внесли в реестр иноагентов. Основанный им "Институт глобализации и социальных движений" (ИГСД) также признан иноагентом.

Борис Кагарлицкий Росфинмониторинг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов "ЛитРес"

Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов "ЛитРес"

В Минздраве заявили, что решение ВС РФ не вводит новых ограничений на проведение УЗИ

В Минздраве заявили, что решение ВС РФ не вводит новых ограничений на проведение УЗИ

Запуск российской межпланетной станции "Луна-25" состоится 11 августа

Путин поручил нарастить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет"

Путин поручил нарастить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет"

Фигуранты дела о гибели 44 человек от поддельного алкоголя осуждены в Свердловской области

Фигуранты дела о гибели 44 человек от поддельного алкоголя осуждены в Свердловской области

Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду

В России отпуск по уходу за ребёнком берут около 2% мужчин

В России отпуск по уходу за ребёнком берут около 2% мужчин
Нападения в школах и вузах

Апелляция оставила в силе приговор по делу о стрельбе в казанской гимназии

"Автодор" утвердил тарифы за проезд по новым участкам М-12 от Москвы до Арзамаса

"Автодор" утвердил тарифы за проезд по новым участкам М-12 от Москвы до Арзамаса

"КАМАЗ" возобновил производство грузовиков после корпоративного отпуска

"КАМАЗ" возобновил производство грузовиков после корпоративного отпуска
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });