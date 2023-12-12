Суд в Сыктывкаре оштрафовал социолога Кагарлицкого и освободил

Социолог и политолог Борис Кагарлицкий (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) (слева) во время судебного заседания Фото: Наталия Казаковцева/ТАСС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд признал социолога Бориса Кагарлицкого (признан в России иноагентом) виновным в оправдании терроризма, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Дело социолога суд начал рассматривать на выездном заседании в Сыктывкаре 11 декабря. Уже 12 декабря был вынесен приговор.

По решению суда, Кагарлицкий оштрафован на 600 тысяч рублей и на два года лишен права заниматься созданием и администрированием сайтов. Его освободили из-под стражи в зале суда.

Приговор пока в законную силу не вступил.

Сыктывкарский городской суд в конце июля отправил Кагарлицкого под арест как обвиняемого по ч.2 ст.205.2 УК (публичное оправдание терроризма с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети интернет). По версии следствия, Кагарлицкий, являющийся главным редактором интернет-площадки ИА "Рабкор", разместил в открытом доступе информационный материал (видеоролик), направленный на публичное оправдание терроризма.

Адвокат социолога Сергей Ерохов посчитал обвинение "абсурдным".

Президент Владимир Путин в октябре пообещал изучить ситуацию с Кагарлицким.

Кагарлицкий - известный социолог и политолог. В мае 2022 года Минюст признал его иноагентом. В августе, уже после ареста, Росфинмониторинг включил его в перечень террористов и экстремистов. Основанный им "Институт глобализации и социальных движений" (ИГСД) также признан иноагентом.