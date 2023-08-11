Телеком-операторов обяжут обосновывать повышение тарифов на связь

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Минцифры вместе с Федеральной антимонопольной службой разрабатывают механизм, при котором телеком-операторы, планирующие повысить тарифы, должны будут представить обоснование такой необходимости, "защитив" планируемые инвестрасходы, сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.

"Мы договорились с ФАС о том, что мы проработаем механизм защиты операторами своих инвестрасходов. Соответственно, ту тарифную индексацию, которую операторы будут проводить, мы договорились о том, что будет механизм, который позволит до принятия решения обосновывать потенциальное возможное повышение тарифов в определенном формате, который будет привязан к прозрачной модели, где они показывают свои расходы", - сказал он.

"Смысл в том, что любое повышение тарифов должно быть до принятия решений связано с обоснованием и защитой инвестрасходов. То есть должна быть в этом смысле прозрачность обеспечена", - пояснил министр.

По его словам, договориться о таком формате планируется в сентябре.

В июне "Коммерсантъ" сообщил со ссылкой на источники, что в ходе обсуждения стратегии развития телеком-отрасли до 2035 года операторы заявили, что модернизация сетей для обеспечения их стабильной работы потребует роста тарифов ежегодно на уровне, превышающем инфляцию на 5%. Формально тарифы на связь в России не регулируются. Но в апреле 2022 года ФАС при участии Минцифры разработала рекомендации операторам повышать цены не более чем на накопленную с начала года инфляцию, уведомляя службу за две недели.

Как заявил Шадаев 11 августа, должен быть обеспечен дифференцированный подход к тарифам, который сохранит доступность услуг связи для разных категорий населений.

"С одной стороны, мы понимаем, что они (операторы - ИФ) должны инвестировать в модернизацию сетей, что расходы их увеличиваются. С другой стороны, понятно, что категории (населения - ИФ), которые не могут позволить платить больше, должны иметь возможность пользоваться интернетом", - сказал глава Минцифры.