Спецборт МЧС доставит в Москву 17 пострадавших при пожаре в Махачкале

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Самолет Ил-76 МЧС доставит 17 пострадавших при взрыве в Махачкале в московские лечебные учреждения, сообщила пресс-служба чрезвычайного ведомства. Самолет готовят к вылету.

Утром этот самолет прибыл в Махачкалу с бригадой врачей из Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и Департамента здравоохранения Москвы. Медики осмотрели госпитализированных пациентов и решили перевезти наиболее тяжело пострадавших в федеральные и московские клиники, сообщал первый замглавы Минздрава России Виктор Фисенко.

14 августа вечером в Махачкале произошел пожар в автосервисе, огонь перекинулся на заправку, после чего произошел мощный взрыв. В СК не исключают, что взрыв случился после возгорания помещения с легковоспламеняющимися агрохимикатами.

По последним данным, погибли 35 человек, еще 80 пострадали.