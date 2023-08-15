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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

Спецборт МЧС доставит в Москву 17 пострадавших при пожаре в Махачкале

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Самолет Ил-76 МЧС доставит 17 пострадавших при взрыве в Махачкале в московские лечебные учреждения, сообщила пресс-служба чрезвычайного ведомства. Самолет готовят к вылету.

Утром этот самолет прибыл в Махачкалу с бригадой врачей из Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и Департамента здравоохранения Москвы. Медики осмотрели госпитализированных пациентов и решили перевезти наиболее тяжело пострадавших в федеральные и московские клиники, сообщал первый замглавы Минздрава России Виктор Фисенко.

14 августа вечером в Махачкале произошел пожар в автосервисе, огонь перекинулся на заправку, после чего произошел мощный взрыв. В СК не исключают, что взрыв случился после возгорания помещения с легковоспламеняющимися агрохимикатами.

По последним данным, погибли 35 человек, еще 80 пострадали.

Взрыв на автозаправке в Махачкале

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МЧС Минздрав Махачкала Москва Дагестан
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