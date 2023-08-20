Что произошло за день: воскресенье, 20 августа

Крушение миссии "Луна-25", беспилотники над Белгородской областью и Курском, а также сильные ливни в Москве

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Межпланетная автоматическая станция "Луна-25" прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны. Связь со станцией прервалась накануне, "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту.

- Три украинских БПЛА сбиты над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

- Свыше 40% месячной нормы осадков выпало местами в Москве менее чем за час. В некоторых районах шел град, движение по Дмитровскому шоссе в районе пересечения с улицей Руставели перекрывалось в обе стороны из-за подтопления, также вода попала на станцию метро "Марьина Роща" и на концертную площадку VK Stadium.

- На складе Ozon в подмосковном Подольске произошел пожар. На площади 500 кв. метров его локализовали и затем полностью потушили. В результате инцидента никто не пострадал.

- Беспилотник атаковал железнодорожный вокзал в Курске. Были повреждены крыша, фасад и первая платформа. Осколками были ранены пять человек, но госпитализация никому не требовалась.

- Первый иск российских инвесторов к Clearstream поступил в суд. Инвесторы обратились в Арбитражный суд Москвы, сумма исковых требований в картотеке дел не раскрывается.

- Дания пообещала передать Украине F-16, но только после выполнения ряда условий. К ним относятся отбор, тестирование и завершение подготовки на F-16 украинских военных, получение разрешений, подготовленная инфраструктура и решенные вопросы логистики.