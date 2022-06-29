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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

В Думе хотят запретить на Байкале пластиковые пакеты и одноразовую посуду

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Госдуму в среду внесен законопроект о запрете продажи и распространения в экологической зоне Байкала пластиковых пакетов, мешков и посуды.

Соответствующий проект закона (154856-8) размещен в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ. Его авторами стала группа депутатов, в частности, председатель думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

Согласно проекту закона, в центральной экологической зоне и буферной экологической зоне Байкальской природной территории запрещается розничная продажа, а также безвозмездная передача юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю, пакетов, сумок, мешков одноразового применения из полимерных и комбинированных (с использованием полимерных материалов) материалов, а также посуды, столовых приборов и иных видов товаров одноразового применения из различных видов пластмассовых материалов.

Требования законопроекта в части запрета розничной продажи, а также безвозмездной передачи юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю, некоторых видов товаров из пластмассовых материалов предлагается вводить поэтапно: с 1 марта 2023 года - для центральной экологической зоны Байкальской природной территории и с 1 марта 2024 года - для буферной экологической зоны Байкальской природной территории.

Даты вступления указанных требований в силу обусловлены началом периода максимальной антропогенной нагрузки в связи с увеличением туристического потока к берегам Байкала, отмечается в пояснительной записке.

Госдума Байкал
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