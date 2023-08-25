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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Глава ВТБ Костин стал председателем совета директоров ОСК

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин возглавил совет директоров Объединенной судостроительной компании (ОСК), сообщила пресс-служба компании.

Совет единогласно избрал Костина председателем на заседании 25 августа. Глава ВТБ сменил на должности бывшего губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, возглавлявшего орган с конца 2018 года.

Президент Владимир Путин 10 августа сообщил Костину, что поддерживает передачу ОСК банку. Планируется, что ВТБ получит 100% акций компании в доверительное управление сроком на 5 лет.

Гендиректором ОСК в конце августа был назначен бывший первый зампред ВТБ Андрей Пучков, который сменил на посту Алексея Рахманова, руководившего ОСК с 2014 года. Пучкова и Костина выдвинули в совет директоров ОСК.

ОСК создана в соответствии с указом президента в 2007 году, 100% ее акций находится в федеральной собственности.

Андрей Костин ВТБ ОСК Андрей Пучков Георгий Полтавченко Алексей Рахманов
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