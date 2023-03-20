"Магнит" задумался о снижении цен на овощи за счет "выпрямления" цепочек поставок

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - "Магнит", ведущий ритейлер РФ по количеству магазинов, намерен "выпрямлять" цепочки поставок овощей в свою торговую сеть. Именно в неэффективности этой системы компания видит основную причину большой разницы в отпускных и розничных ценах на них.

Как заявил директор по сельскохозяйственному и промышленному комплексу розничной сети "Магнит" Евгений Случевский на форуме "Магнит" и агробизнес: партнерство в интересах покупателей" в понедельник в Москве, главной причиной большой разницы между отпускной ценой производителя и розничной ценой на полке является неэффективность цепочки поставок.

По его словам, это наглядно видно на примере двух отраслей – производства овощей открытого грунта, где велика доля мелких производителей и личных подсобных хозяйств, и производства овощей закрытого грунта, где основными игроками являются крупные предприятия.

"В сегменте овощей открытого грунта разница цены производителя и цены на полке порой достигает 100% – и это не наценка торговой сети. Совершенно другая ситуация в отрасли овощей закрытого грунта. Это и есть неэффективность производственно-логистической цепочки, и мы подключились к решению этой проблемы через "выпрямление" цепочек поставок, исключение из нее трейдеров, развитие агроконтрактов", - сказал он.

Согласно представленной на форуме презентации аналитической компании "Технологии роста", розничная цена на столовую свеклу в 2022 году была выше отпускной на 107%, на лук - на 68%, на капусту - на 50%, на томаты - на 27%.

Как сообщалось, "Магнит" в ближайшие два года планирует почти полностью обеспечить спрос на российские овощи и фрукты за счет поставок по агроконтрактам – долгосрочным договорам с отечественными сельхозпроизводителями с гарантированными объемами отгрузок. В 2022 году объем поставок в магазины сети российских овощей и фруктов по агроконтрактам превысил 340 тыс. тонн, что стало рекордным показателем и на 11% превзошло результат 2021 года. Основная доля поставок приходится на овощи борщевого набора (свекла, капуста, картофель, морковь). Кроме того, по агроконтрактам поставляются тыква, репа, сельдерей, а также яблоки, дыни и другие сельхозкультуры.

По итогам прошлого года доля овощей и фруктов, поступивших в магазины в рамках агроконтрактации, превысила 30% от общих продаж этой продукции. В 2023 году объем поставок по агроконтрактам вырастет до более 400 тыс. тонн, доля – до 50%. В 2024 году на российские овощи и фрукты, поставленные по агроконтрактам, будет приходиться более 80% продаж, что является целевым показателем для розничной сети.