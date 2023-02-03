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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Студенты неисторических специальностей будут изучать СВО и ее последствия

Опубликована концепция Минобрнауки о преподавании обновленного курса истории в вузах

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Студенты российских вузов неисторических специальностей будут изучать специальную военную операцию на Украине и ее последствия для страны, говорится в документе о концепции преподавания истории в вузах, размещенном на сайте Минобрнауки.

"Начало специальной военной операции на Украине. Санкционное давление стран Запада на Россию, попытки ее изоляции от остального мира. Цели специальной военной операции. Вхождение в состав России Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области, Херсонской области", - указаны в документе темы, рекомендованные для изучения.

Кроме того, рекомендованы к изучению темы: "попытки "цветных революций" в Белоруссии и Казахстане и их роль в политике создания вокруг России "пояса нестабильности"", "государственный переворот на Украине и его последствия".

В курсе истории России предлагается уделить особое внимание "пониманию того, что на всем протяжении российской истории сильная центральная власть имела важнейшее значение для сохранения национальной государственности", говорится в документе.

Концепция была принята 2 февраля. Она предполагает обновленный курс истории, который охватывает период с появления первых людей на территории России вплоть до 2022 года. В том числе в курс будет входить отраслевая история, региональная и всемирная.

В октябре 2022 года Минобрнауки сообщало, что с 1 сентября 2023 года изучение истории в вузах станет обязательным, на этот предмет должно отводиться не менее 144 часов. Планируется, что не менее 80% преподавания истории в вузах будет отводиться на контактную работу со студентами, которой может считаться "любая работа, которую не выполняет студент самостоятельно".

Минобрнауки Украина СВО Запад Белоруссия Казахстан
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