Путин анонсировал разработку академического курса об основах российской государственности

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Для российской молодежи необходимо разработать академический курс об истории и основах российской государственности, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

"Наша задача - дать молодым людям России прочную опору в виде достоверных знаний, и с этой целью, в том числе разработать и внедрить в учебные процессы отдельный академический курс, посвященный истории и основам российской государственности", - сказал Путин на заседании Государственного совета.

По словам президента, это стало необходимо в силу обострения "информационного противоборства" на фоне геополитических событий.

"В связи с известными событиями геополитического характера молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении. Это информационное противоборство, оно всегда имело место, но сейчас приобрело особенно острый характер", - сказал Путин.

18 декабря министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил журналистам, что на подготовку нового учебника по истории России потребуется около года, группу по его написанию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

7 декабря Путин назвал вопросом общенационального значения появление новых школьных учебников по истории и обществознанию.