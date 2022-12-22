Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Путин анонсировал разработку академического курса об основах российской государственности

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Для российской молодежи необходимо разработать академический курс об истории и основах российской государственности, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

"Наша задача - дать молодым людям России прочную опору в виде достоверных знаний, и с этой целью, в том числе разработать и внедрить в учебные процессы отдельный академический курс, посвященный истории и основам российской государственности", - сказал Путин на заседании Государственного совета.

По словам президента, это стало необходимо в силу обострения "информационного противоборства" на фоне геополитических событий.

"В связи с известными событиями геополитического характера молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении. Это информационное противоборство, оно всегда имело место, но сейчас приобрело особенно острый характер", - сказал Путин.

18 декабря министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил журналистам, что на подготовку нового учебника по истории России потребуется около года, группу по его написанию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

7 декабря Путин назвал вопросом общенационального значения появление новых школьных учебников по истории и обществознанию.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Голикова предложила ввести пониженный страховой взнос для тех, у кого работают подростки

Голикова предложила ввести пониженный страховой взнос для тех, у кого работают подростки

Глава поселка в Херсонской области погиб при подрыве автомобиля

Военная операция на Украине

Начальник Генштаба ВС РФ заявил, что линия фронта на Украине растянулась на 815 км

Военная операция на Украине

Генштаб РФ заявил о поражении 1,3 тыс. критически важных объектов на Украине в ходе СВО

Правительство РФ получило право выдавать аналог лицензий OFAC

Верховный суд РФ отказался восстановить деятельность сайта "Новой газеты"

Верховный суд РФ отказался восстановить деятельность сайта "Новой газеты"

Раненного в Донецке Рогозина доставили в больницу Ростова-на-Дону

Верховный суд ликвидировал Федерацию мигрантов России по иску Минюста

Военная операция на Украине

Шойгу проинспектировал подразделения группировки ВС РФ в зоне спецоперации

Шойгу проинспектировал подразделения группировки ВС РФ в зоне спецоперации

"Русский антивоенный комитет в Швеции" признан нежелательным в России

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });