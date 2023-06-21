Более 40 млн билетов продано по программе "Пушкинская карта"

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - С начала реализации программы "Пушкинская карта" в сентябре 2021 года продано около 42 млн билетов, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Продано, по последним данным, 42 млн билетов, приобрели "Пушкинскую карту" 8,6 млн наших молодых людей", - сказала Голикова на коллегии Минкультуры РФ в среду. Коллегия подводит итоги работы ведомства за 2022 год и определяет задачи на нынешний.

Как уточнила Голикова, в программе принимают участие порядка 11 тыс. учреждений культуры.

Программа "Пушкинская карта" стартовала в России 1 сентября 2021 года. Это специальная банковская карта для молодежи от 14 до 22 лет, которой можно расплачиваться при покупке билетов в музеи, театры, кино, концертные залы, филармонии, консерватории и другие учреждения культуры по всей стране. На каждую такую карту зачислено по 5 000 рублей из государственного бюджета.