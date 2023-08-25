Единый учебник истории для 11-го класса поступит в школы до 1 сентября

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Единый учебник по истории для 11-го класса своевременно поступит в школы, заверил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Важно, что учебник для 11-го класса будет поставлен до 1 сентября во все школы нашей страны ", - сказал он в видеообращении к участникам съезда работников образования Новосибирской области, открывшегося в пятницу.

По словам Кравцова, учебник новейшей истории для 10-х и 11-х классов содержит два полностью синхронизированных курса по истории России и всеобщей истории.

Ранее Кравцов сообщал, что подготовлен новый единый учебник по всеобщей истории и истории России для 11-х классов, под руководством ректора МГИМО Анатолия Торкунова и помощника президента Владимира Мединского.

Ранее в пресс-службе Минпросвещения сообщали, что в недавно вышедшем учебнике по истории для 11-х классов рассматриваются такие темы, как государственный переворот на Украине 2014 года и позиция России; воссоединение Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия; Минские соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой и Луганской народных республик; специальная военная операция (2022); введение США и их союзниками политических и экономических санкций против России и их последствия.