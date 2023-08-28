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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Минздрав сообщил об увеличении охвата обследования россиян на ВИЧ на 15%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В России число обследованных на ВИЧ-инфекцию увеличилось на 15% по сравнению с 2022 года и превысило треть населения сообщил замминистра здравоохранения Андрей Плутницкий на II Национальном экспертном совете по вопросам элиминации вирусных гепатитов.

По его словам, в России проводится системная работа по реализации государственной стратегии в противодействие распространению ВИЧ-инфекции и СПИДа. Эта стратегия действует до 2030 года.

"По многим показателям мы идем с опережением. Наращивается охват пациентов антиретровирусной терапией, в том числе самыми современными препаратами", - отметил Плутницкий.

Число выявленных заболеваний в прошлом году уменьшилось на 2,2% по сравнению с предыдущим годом, добавил замминистра.

Андрей Плутницкий Минздрав
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