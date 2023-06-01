Роспотребнадзор заявил о наибольшей напряженности по ВИЧ в 2022 году в трех регионах

Чаще всего в России ВИЧ выявляли у мужчин 30-39 лет, 72% заболевших сообщили только о гетеросексуальных контактах

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В России по итогам прошлого года наиболее напряженная ситуация с ВИЧ-инфекцией зафиксирована в Кемеровской, Иркутской и Свердловских областях, сообщается в докладе Роспотребнадзора.

"Кемеровская область - Кузбасс - 2039,46 (на 100 тысяч населения РФ), Иркутская область - 1977,92, Свердловская область - 1910,32, Оренбургская область - 1663,18, Самарская область - 1482,15", - говорится в ежегодном докладе Роспотренбадзора, опубликованном на сайте ведомства.

Среди других регионов России с высокой пораженностью ВИЧ-инфекцией - Челябинская, Новосибирская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Пермский и Красноярский края.

"Пораженность ВИЧ-инфекцией на 31 декабря 2022 г. составила 794,7 на 100 тыс. населения России (в 2021 г. – 782,0), то есть с ВИЧ жили 0,8% всего населения России и 1,4% населения в возрасте от 15 до 49 лет", - отмечается в докладе.

При этом сообщается, что эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России остается неустойчивой. Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2022 г. составил 43,29 на 100 тыс. населения, что меньше средних многолетних показателей до начала пандемии COVID-19 на 16% (51,49 в 2010–2019 гг.).

ВИЧ-инфекция в прошлом году регистрировалась на территориях всех субъектов России, в том числе в 34 из них показатели заболеваемости превысили средний уровень по стране.

Сообщается, что в последние годы в ряде регионов активизировалась передача ВИЧ-инфекции среди сельских жителей: в 2022 году было зарегистрировано 35,10 случаев ВИЧ-инфекции на 100 тыс. населения (на 4,0 % больше, чем в 2021 году). В 33 регионах страны от 30% до 81% всех новых случаев ВИЧ-инфекции были зарегистрированы среди сельских жителей.

Группа риска по возрасту

ВИЧ-инфекцию в 2022 году в РФ чаще всего выявляли у мужского населения возрастной группы 30-39 лет.

"В последние годы в Российской Федерации ВИЧ-инфекция выявляется среди населения наиболее активного трудоспособного возраста. В 2022 году ВИЧ-инфекция диагностировалась у россиян в возрасте 30-39 лет в 37,9% случаев. (...) Среди всех живущих с ВИЧ россиян мужчины составляли 62,4%", - говорится в докладе Роспотребнадзора.

В нем отмечается, что в 2022 году ВИЧ-инфекция диагностировалась у россиян в возрасте 40-49 лет в 32,2%; 50-59 лет - в 11,8%; 20-29 лет - в 11,2%. Доля пожилых зараженных возросла, а молодежи в возрасте 15-20 лет - снизилась до 0,8%.

По данным Роспотребнадзора, среди впервые выявленных в 2022 году зараженных мужчин было 60,5%.

В докладе также говорится, что 72% заболевших, впервые выявленных в 2022 году, сообщили исключительно о гетеросексуальных контактах, о гомосексуальных контактах сказали только 4,1%; о внутривенном употреблении наркотиков - 22,5%.

"Хотя среди всех выявленных в 1987-2022 гг. ВИЧ-позитивных больше половины (55,6%) были заражены при употреблении наркотиков, ВИЧ-инфекция вышла за пределы этого крупного резервуара и активно распространяется при гетеросексуальных контактах", - подчеркнули в ведомстве.