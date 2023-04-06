Социально значимыми инфекциями в России в январе 2023 г. болели меньше, чем до пандемии

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Заболеваемость всеми основными социально значимыми инфекционными заболеваниями в январе текущего года была значительно ниже, чем в период до пандемии COVID-19, сообщил "Интерфаксу" в четверг главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов.

Со ссылкой на данные Росстата он сказал, что показатели заболеваемости ВИЧ-инфекцией в январе 2023 года были на 13,5% ниже аналогичного показателя в январе 2020 года (4,4 тыс. и 5,1 тыс. человек соответственно) и на 41% ниже, чем в декабре 2019 года (7,4 тыс.).

По его словам, туберкулезом в январе 2023 года заболели на 25,6% меньше, чем в январе 2020 года (2,9 тыс. и 3,9 тыс. соответственно) и на 48,2% меньше, чем в декабре допандемийного 2019 года (5,6 тыс.).

Острыми гепатитами в первый месяц текущего года заболело 500 человек, что на 37% меньше, чем в январе 2020 года и сопоставимо с декабрем 2019 года, отметил Чуланов.

"В результате введения в РФ с марта 2020 года беспрецедентных по своим масштабам ограничительных мероприятий по противодействию распространения COVID-19 и огромной нагрузкой на инфекционную службу и всю систему здравоохранения в этот период наблюдалось снижение заболеваемости и отчасти выявляемости многих инфекционных заболеваний", - добавил специалист.

В первом квартале прошлого года в России на фоне сохранения ограничительных мер резко возросла нагрузка на организации здравоохранения в результате интенсивного роста заболеваемости COVID-19, вызванного новым вариантом "омикрон". Однако с середины 2022 года большинство ранее введенных ограничительных мероприятий были отменены, и произошел ожидаемый рост заболеваемости некоторыми инфекционными заболеваниями в сравнении с первыми двумя годами пандемии.

"В этой связи сравнение текущих оперативных показателей января 2023 года корректнее проводить с зимними месяцами допандемийного периода. И здесь наблюдается четкая тенденция к снижению заболеваемости, связанная, в том числе с реализацией усилий по борьбе с инфекционными заболеваниями в России", - пояснил он.

Ранее в СМИ сообщалось, что в начале текущего года в России зафиксирован рост заболеваемости сифилисом и острыми гепатитами (среди них - гепатит C).