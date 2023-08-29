Песков не увидел повода отчаиваться в связи с аварией аппарата "Луна-25"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Авария с аппаратом "Луна-25" не повод отчаиваться, необходимо проанализировать причины и устранить их, российская космическая программа будет продолжаться, заявляют в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с прессой, отвечая на вопрос, следил ли глава государства за миссией "Луна-25" и как воспринял ее неудачное завершение, сказал: "Безусловно, вся страна следила за этой лунной миссией космической. Мы знаем с вами, что путь к звездам лежит через тернии, поэтому ничего в этом нет страшного, главное продолжать российскую космическую программу, уникальную российскую космическую программу, которая содержит и лунный элемент".

Он подчеркнул, что главное не останавливаться. "И мы знаем, что планы достаточно амбициозные, они будут реализовываться дальше", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что освоение космического пространства, реализация сложных космических программ не бывает без сбоев. "И это не повод для того, чтобы отчаиваться, для того, чтобы "рвать не себе волосы", это лишний повод для того, чтобы проанализировать причины и устранить их на следующий раз", - сказал представитель Кремля.

21 августа должна была состояться мягкая посадка на Южном полюсе естественного спутника Земли российской межпланетной станции "Луна-25". Однако 20 августа, согласно сообщению "Роскосмоса", "Луна-25" разбилась, столкнувшись с лунной поверхностью.

21 августа гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что основной причиной крушения станции "Луна-25" стал сбой при отключении двигателя. "Вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд. Это явилось основной причиной аварии аппарата", - сообщил он.