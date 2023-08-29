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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Мосгорсуд утвердил арест Игоря Стрелкова по делу о призывах к экстремизму

Мосгорсуд утвердил арест Игоря Стрелкова по делу о призывах к экстремизму
Игорь Стрелков в Московском городском суде
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Московский городской суд признал законным арест одного из бывших лидеров донецкого ополчения Игоря Стрелкова (Гиркина) по делу о призывах к экстремистской деятельности, передал корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Мещанского суда Москвы от 21 июля 2023 года об избрании меры пресечения в виде заключения стражу в отношении Гиркина сроком до 18 сентября 2023 года оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - говорится в решении суда.

Защита Стрелкова просила апелляционный суд отменить решение первой инстанции и избрать ему более мягкую меру пресечения.

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Адвокаты указали на то, что их подзащитный не собирается скрываться от следствия и суда, положительно характеризуется, имеет различные награды, страдает рядом заболеваний, а также активно сотрудничает со следствием и "дает последовательные и правдивые показания".

Стрелков поддержал адвокатов и отметил, что не понимает, почему суд первой инстанции избрал ему арест в качестве меры пресечения.

Обвиняемый также пояснил, что длительное время не выезжал за пределы России, находится "в поле зрения" спецслужб, и напомнил, что осужден судом Гааги.

"Почему именно сейчас я должен был бы скрыться и куда, я лично в материалах предъявленного мне обвинения и из разъяснений следователя не усматриваю, несмотря на весь свой довольно большой оперативный опыт", - сказал Стрелков, обращаясь к суду.

Кроме того, он подчеркнул, что не признает вину и что намерен доказать свою невиновность.

Прокурор попросил Мосгорсуд оставить решение первой инстанции без изменений. Следователь в процессе не участвовал.

Стрелкову предъявлено обвинение в призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Претензии к Стрелкову, как сообщалось, возникли у следствия из-за его двух постов в Telegram.

В настоящее время он находится под арестом в СИЗО "Лефортово".

Стрелков - один из бывших лидеров ополчения Донбасса. В 2014 году некоторое время занимал пост министра обороны Донецкой народной республики. После ухода с этой должности покинул ДНР.

В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению по делу о сбитом в Донбассе малайзийском "Боинге", в результате чего погибли 298 человек. Сам Стрелков отрицает свою причастность и причастность донецкого ополчения к этой катастрофе.

Мосгорсуд Игорь Стрелков
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