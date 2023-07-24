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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Защита Игоря Стрелкова обжаловала его арест

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Арест одного из бывших лидеров донецкого ополчения Игоря Стрелкова (Гиркина) по делу о призывах к экстремизму обжалован, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"В суд поступила апелляционная жалоба на постановление от 21 июля 2023 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гиркина", - сообщили в суде в понедельник.

В свою очередь защищающий Стрелкова адвокат Александр Молохов пояснил агентству, что защита, в частности, просит отменить постановление суда как незаконное и необоснованное. "Я считаю, что с такими материалами (дела - ИФ) вообще никакая мера пресечения не могла быть избрана", - заявил адвокат.

Мещанский суд 21 июля по ходатайству следствия отправил Стрелкова под арест до 18 сентября.

Ему предъявлено обвинение в призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Вину он не признает.

Претензии к Стрелкову, как сообщалось, возникли у следствия из-за его двух постов в Telegram.

В настоящее время Стрелков находится под арестом в СИЗО "Лефортово".

Стрелков - один из бывших лидеров ополчения Донбасса. В 2014 году некоторое время занимал пост министра обороны Донецкой народной республики. После ухода с этой должности покинул ДНР.

В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению по делу о сбитом в Донбассе малазийском "Боинге", в результате чего погибли 298 человек. Сам Стрелков отрицает свою причастность и причастность донецкого ополчения к этой катастрофе.

Игорь Стрелков
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