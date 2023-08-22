Игорю Стрелкову в "Лефортово" потребовалось лечение

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Бывший лидер донецкого ополчения Игорь Стрелков (Гиркин) почувствовал себя плохо, когда поступил в СИЗО "Лефортово", но сейчас ему уже лучше, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

Он и председатель ОНК Москвы Георгий Волков посетили арестованного, поскольку 21 августа в ОНК Москвы поступили обращения от граждан, которые беспокоились о здоровье Стрелкова. Мельников уточнил, что ухудшение состояние здоровья у арестованного наблюдалось при поступлении в СИЗО.

"С первых дней за Гиркиным начал в штатном режиме наблюдать врач медсанчасти изолятора, оказывается лечение. На данный момент он чувствует себя лучше. Мы предложили ему рассмотреть вопрос о проведении обследования в больнице УФСИН, Игорь Всеволодович ответил, что пока не видит в этом смысла", - сказал представитель ОНК.

Он добавил, что по условиям содержания Стрелкова в СИЗО нарушений не выявлено. В камере, где он содержится, есть телевизор, холодильник, доступна переписка, передачи.

Членам ОНК Стрелков сказал, что сотрудники СИЗО с ним вежливы, питание хорошее.

"На мой вопрос о том, действительно ли у него немеет рука в СИЗО, Гиркин ответил: "Рука немела, но она и раньше немела, еще до изолятора. Старые травмы...", - сказал Мельников.

Мещанский суд 21 июля арестовал Стрелкова до 18 сентября. Ему предъявлено обвинение в призывах к экстремистской деятельности. Вины он не признает. Претензии к Стрелкову, как сообщалось, возникли у следствия из-за его двух постов в Telegram.

Стрелков - один из бывших лидеров ополчения Донбасса. В 2014 году некоторое время занимал пост министра обороны Донецкой народной республики. После ухода с этой должности покинул ДНР.

В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению по делу о сбитом в Донбассе малайзийском "Боинге", в результате чего погибли 298 человек. Сам Стрелков отрицает свою причастность и причастность донецкого ополчения к этой катастрофе.