Суд подтвердила взыскание со Schneider Electric $0,7 млн за просрочку поставки

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Шестой арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение о взыскании с ООО "Шнейдер Электрик Системс" $718 тысяч неустойки в пользу "РН-Комсомольский НПЗ" (Хабаровский край, принадлежит "Роснефти") за просрочку поставки оборудования для модернизации завода, сообщается в судебной картотеке.

В декабре 2021 года стороны договорились о поставке материально-технических ресурсов на общую сумму $2,393 млн. Срок поставки был определен в 200 дней со дня заключения договора, но "Шнейдер Электрик Системс" к 12 июля 2022 года не исполнил взятые на себя обязательства. Договор предполагал, что в случае нарушения сроков поставщик выплатит покупателю пеню в 0,3% от стоимости товара за каждый день просрочки, но не более 30% от общей суммы.

"РН-Комсомольский НПЗ" рассчитал и начислил неустойку в размере $718 тысяч. Однако поставщик предложил расторгнуть договор и выплатить штраф в размере 10% от цены договора ($239 тысяч). НПЗ отказался и обратился в суд. Суд в июле 2023 года признал расчет покупателя верным. Факт просрочки поставки товара стороны не оспаривали.

"Шнейдер Электрик Системс" настаивал на том, что не мог повлиять на условия договора до его заключения, в том числе на размер неустойки. Но суд отклонил этот довод, опираясь на то, что контракт был заключен по итогам закупочных процедур, а поставщик в ходе торгов требований об изменении условий не предъявлял - в ходе проведения преддоговорных переговоров по лоту вопросов об изменении ответственности поставщик не задавал, хотя имел такую возможность.

"Довод ответчика о нарушении логистики поставок в связи с экономическим санкциями в отношении истца отклонен судом с учетом следующего: в пункте 18.1 договора стороны согласовали, что никакие санкции, торговые ограничения и иные подобные меры какого-либо государства или надгосударственного образования не прекращают и не изменяют обязательств сторон по договору", - говорится в решении первой инстанции суда.

"РН-Комсомольский НПЗ" пояснял, что для поставки товара был выбран российский поставщик - "Шнейдер Электрик Системс", зарегистрированный в России. Кроме того, в коммерческом предложении поставщика, на которое ссылается покупатель, говорится, что "ответчик является разработчиком конструкторской документации, но на дату рассмотрения спора рабочая конструкторская документация в полном объеме не разработана, что исключает изготовление товара". Причем в рамках другого спора - о договоре на поставку документации - "Шнейдер Электрик Системс" добровольно выплатил неустойку в размере $64,6 тысячи, дело было прекращено.

Снижать сумму неустойки суд не стал, учитывая заведомую осведомленность ответчика о стратегической значимости оборудования для ООО "РН-Комсомольский НПЗ".

Завод расположен в Комсомольске-на-Амуре. Проектная мощность - 8,5 млн тонн нефти в год. Предприятие перерабатывает сырье, поступающее по магистральному нефтепроводу Восточная Сибирь - Тихий океан, по отводу, введённому в эксплуатацию в 2019 году. Комсомольский НПЗ является одним из основных поставщиков нефтепродуктов на рынок Дальнего Востока.

Французская Schneider Electric в июле 2022 года подписала обязывающее соглашение о продаже активов в России местному менеджменту. В их число, в частности, входили завод в Ленинградской области "ЭлектроМоноблок" (производит низковольтные автоматические аппараты, элегазовые моноблоки, устройства релейной защиты), заводы "Механотроника" (Санкт-Петербург) и "Потенциал" (Козьмодемьянск, Марий Эл), "Инженерно-сервисный центр" (Москва), Центр инноваций (Иннополис). Теперь эти активы перечислены среди тех, которыми управляет ООО "ГК "Систэм Электрик". Согласно данным ЕГРЮЛ, ГК "Систэм Электрик" была зарегистрирована 9 июня 2022 года. Руководителем и совладельцем является Алексей Кашаев (51%).