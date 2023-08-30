Псковский аэропорт возобновит работу в штатном режиме с четверга

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Аэропорт Пскова с четверга, 31 августа, возобновляет работу в штатном режиме, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем телеграм-канале в среду.

"Обследование гражданской инфраструктуры аэропорта Пскова после атаки беспилотников завершено. Аэропорт полностью готов к приему пассажиров, поэтому с завтрашнего дня продолжает работу в штатном режиме", - заявил глава региона и поблагодарил все службы за оперативность.

Как сообщалось, в ночь на среду аэропорт Пскова был атакован беспилотниками, возник пожар.

В Росавиации журналистам сообщали, что аэропорт отменил все восемь запланированных на среду пассажирских рейсов после ночной атаки дронов.