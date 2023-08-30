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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

БПЛА атаковали Псковский аэропорт

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ отражает атаку БПЛА на Псковский аэропорт, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

"Минобороны в Псковском аэропорту отражает атаку беспилотников. (...) По предварительной информации жертв нет. Масштаб разрушений уточняется", - говорится в сообщении.

"Более подробную информацию дам по завершению оперативного штаба, который проведу лично", - добавил Ведерников.

Международный аэропорт Псков имени Княгиня Ольга - международный аэропорт федерального значения в городе Пскове, является аэродромом совместного базирования, находится в ведении Министерства обороны РФ.

Минобороны РФ Михаил Ведерников Псковская область
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