Пожар в псковском аэропорту локализован

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Пожар, возникший на территории международного аэропорта Псков после атаки БПЛА, локализован, угрозы распространения нет, сообщает сотрудник экстренных служб на видео, размещенном в телеграм-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

"По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений силы и средства были направлены на тушение пожара, в данный момент локализация очагов пожара, угрозы распространению нет, погибших, пострадавших на данных момент нет. Продолжается проливка и тушение пожара", - говорится в видео.

"Сил и средств достаточно", - добавил на видео Ведерников.

"В Псковском аэропорту была отражена атака беспилотников, жертв нет, масштаб разрушений уточняется, все службы работают на месте, провели оперативный штаб, наметили первичные действия, будем держать вас в курсе", - также сообщил глава региона.

Ранее 30 августа Ведерников сообщал, что атаку БПЛА на Псковский аэропорт отражает Минобороны РФ.

В среду аэропорт отменит все рейсы для оценки повреждений взлетно-посадочной полосы.

Международный аэропорт Пскова имени Княгини Ольги - международный аэропорт федерального значения в городе Пскове, является аэродромом совместного базирования, находится в ведении Министерства обороны РФ.

Согласно информации на сайте аэропорта, "на аэродроме дислоцирован 334-й военно-транспортный Берлинский краснознамённый авиационный полк, вооружённый самолётами Ил-76".