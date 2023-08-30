Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Пожар в псковском аэропорту локализован

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Пожар, возникший на территории международного аэропорта Псков после атаки БПЛА, локализован, угрозы распространения нет, сообщает сотрудник экстренных служб на видео, размещенном в телеграм-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

"По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений силы и средства были направлены на тушение пожара, в данный момент локализация очагов пожара, угрозы распространению нет, погибших, пострадавших на данных момент нет. Продолжается проливка и тушение пожара", - говорится в видео.

"Сил и средств достаточно", - добавил на видео Ведерников.

"В Псковском аэропорту была отражена атака беспилотников, жертв нет, масштаб разрушений уточняется, все службы работают на месте, провели оперативный штаб, наметили первичные действия, будем держать вас в курсе", - также сообщил глава региона.

Ранее 30 августа Ведерников сообщал, что атаку БПЛА на Псковский аэропорт отражает Минобороны РФ.

В среду аэропорт отменит все рейсы для оценки повреждений взлетно-посадочной полосы.

Международный аэропорт Пскова имени Княгини Ольги - международный аэропорт федерального значения в городе Пскове, является аэродромом совместного базирования, находится в ведении Министерства обороны РФ.

Согласно информации на сайте аэропорта, "на аэродроме дислоцирован 334-й военно-транспортный Берлинский краснознамённый авиационный полк, вооружённый самолётами Ил-76".

Псков Ведерников Михаил Юрьевич
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Почти месячная норма осадков выпала за ночь в Южно-Сахалинске, введен режим ЧС

Неопознанный объект уничтожили в небе над Псковской областью

Силы ПВО сбили БПЛА самолетного типа под Брянском

Россия вводит комбинированную пошлину на экспорт ряда видов удобрений

Третий за день украинский беспилотник сбит над Брянской областью

Кабмин РФ продлил на год пошлины на экспорт подсолнечного масла и шрота

Кабмин РФ продлил на год пошлины на экспорт подсолнечного масла и шрота

Что произошло за день: четверг, 31 августа

Военные РФ заявили, что Киев устроил провокацию во время ротации миссии МАГАТЭ

Новак заявил, что РФ договорилась с ОПЕК+ о новом сокращении экспорта нефти

Новак заявил, что РФ договорилась с ОПЕК+ о новом сокращении экспорта нефти

Пожар произошел на территории кузбасской шахты "Октябрьская"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });