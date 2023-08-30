Военно-транспортные самолеты Ил-76 загорелись в аэропорту Пскова
Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Военно-транспортные самолеты Ил-76 загорелись в аэропорту Пскова, сообщает ГУ МЧС России по Псковской области.
"Пожарно-спасательные подразделения Псковской области ликвидируют последствия возгорания воздушных судов военно-транспортной авиации Ил-76 в городе Пскове", - говорится в сообщении.
"В 23:28 29.08.2023 года поступило сообщение о возгорании воздушных судов военно-транспортной авиации ИЛ-76 в г. Пскове. Для ликвидации возгорания привлечены 21 единица техники, 65 человек", - уточняет региональное МЧС.
Ранее 30 августа губернатор региона Михаил Ведерников сообщил, Минобороны РФ отражает атаку БПЛА на Псковский аэропорт.