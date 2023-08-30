Аэропорт Пскова отменил 8 запланированных на среду рейсов

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Аэропорт Пскова отменил все восемь запланированных на среду пассажирских рейсов после ночной атаки беспилотников, сообщили в Росавиации журналистам.

"Сегодня, 30 августа 2023 года, с целью принятия дополнительных мер по безопасности полетов из аэропорта Псков отменено шесть рейсов авиакомпании "Азимут" и два - авиакомпании "Икар", - сказала представитель агентства.

При этом, по ее словам, все объекты воздушного транспорта, обеспечивающие полеты, и Единой системы организации воздушного движения "работают в штатном режиме".

"Аэропортом совместно с региональными службами принимаются оперативные меры для возобновления полетов в/из аэропорта Псков", - добавила она.

В ночь на среду губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что Минобороны отражает атаку беспилотников на псковский аэропорт. Затем он сообщил, что атака отражена, жертв нет, но начался пожар. В областном МЧС затем сообщили, что в аэропорту загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

Аэропорт Пскова имени Княгини Ольги - международный аэропорт федерального значения. Кроме того, это аэродром совместного базирования, он находится в ведении Министерства обороны. На сайте предприятия сказано, что "на аэродроме дислоцирован 334-й военно-транспортный Берлинский краснознаменный авиационный полк, вооруженный самолетами Ил-76".