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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

У побережья Крыма уничтожено четыре катера ВСУ с десантниками

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российские самолеты уничтожили в Черном море четыре военных катера американского производства с десантными группами вооруженных сил Украины (ВСУ), заявили в Минобороны РФ.

"4 сентября в ночное время в северо-западной части акватории Черного моря самолетами морской авиации Черноморского флота были уничтожены четыре быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья", - сообщается в телеграм-канале министерстве.

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