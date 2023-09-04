У побережья Крыма уничтожено четыре катера ВСУ с десантниками
Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российские самолеты уничтожили в Черном море четыре военных катера американского производства с десантными группами вооруженных сил Украины (ВСУ), заявили в Минобороны РФ.
"4 сентября в ночное время в северо-западной части акватории Черного моря самолетами морской авиации Черноморского флота были уничтожены четыре быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья", - сообщается в телеграм-канале министерстве.