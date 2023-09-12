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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:35

Президент РФ заявил, что в отношениях Москвы и Еревана нет никакого разворота

Президент РФ заявил, что в отношениях Москвы и Еревана нет никакого разворота
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума
Фото: Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что в российско-армянских отношениях нет никакого разворота.

"Я не думаю, что есть какой-то разворот, мы видим, понимаем, что происходит", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума, комментируя последние события в двусторонних отношениях с Арменией, которые многие характеризуют как кризис и разворот.

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Касаясь нынешней ситуации в зоне карабахского конфликта, Путин отметил, что положение кардинально изменилось после того, как руководство Армении официально признало суверенитет Баку над Нагорным Карабахом.

"Если сама Армения признала, что Карабах - это часть Азербайджана, ну что нам делать?" - сказал президент.

Вместе с тем он признал, что нерешенными остаются другие вопросы, в том числе гуманитарного характера, проблема безопасности карабахских армян, а также с мандатом российских миротворцев.

"Конечно, здесь возникают другие вопросы, связанные с гуманитарной составляющей и с мандатом наших миротворцев. Мандат еще действует, а вопросы гуманитарного характера, недопущение там каких-то этнических чисток, конечно, никуда не делись, и я с этим полностью согласен", - отметил Путин.

Он подчеркнул при этом: "Надеюсь, что азербайджанское руководство, как всегда нам и говорили, и до сих пор говорят, не заинтересовано в каких-то бы ни было этнических чистках. Более того, наоборот, заинтересовано, чтобы процесс этот (урегулирование конфликта - ИФ) происходил мягко".

На вопрос модератора, разговаривал ли он в последний период с премьером Армении Николом Пашиняном, Путин ответил: "Он прислал мне письмо развернутое, мы с ним в контакте, никаких проблем у нас с Арменией нет, и с премьер-министром Пашиняном никаких проблем нет. Мы с ним в постоянном контакте".

Владимир Путин Армения
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