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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Кремль не получал официальных сигналов о выходе Армении из ОДКБ

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Россия не получала официальных сигналов о выходе Армении из ОДКБ, хотя было много рассуждений на эту тему, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видели много рассуждений на эту тему, в том числе и, скажем так, прозападно настроенные аналитики, которые есть в Армении, они неоднократно об этом рассуждали, но каких-либо официальных сигналов на этот счет мы не получали", - сказал Песков журналистам.

Говоря о том, готова ли Россия как союзник защитить Армению в случае, если будет осуществлено нападение на ее территорию, он сказал: "Если речь идет о территории Армении, вы знаете, что у нас есть обязательства по ОДКБ, но также вы знаете, что после того как Армения признала территориальную целостность Азербайджана в границах 91-го года, там слегка изменились обстоятельства, поэтому это тоже нужно учитывать. Это было решение Еревана".

Отвечая на уточняющий вопрос, не боится ли Россия потерять в лице Армении союзника, Песков отметил: "Нет. Мы остаемся, были, я уверен, что и будем очень близкими союзниками и партнерами с Арменией. У нас могут быть определенные проблемы, которые нужно решать, но решать их нужно именно в рамках диалога, потому что логика развития и национальные интересы двух стран именно диктуют необходимость и дальнейшего углубления нашего союзничества и партнерства".

Как ранее сообщало Минобороны Армении, армяно-американские совместные военные учения пройдут на территории Армении 11-20 сентября. По данным командования армии США в Европе и Африке, в учениях примут участие 85 американских и 175 армянских военных. В частности, будут задействованы военнослужащие первой бригады 101-й воздушно-десантной дивизии армии США и национальной гвардии штата Канзас, с которой у Армении действует партнерская программа с 2003 года.

В январе 2023 года Армения отказалась от проведения учений ОДКБ на своей территории. Проведение мероприятия назвал "нецелесообразным" премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Дмитрий Песков Армения ОДКБ
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