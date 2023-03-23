Минфин РФ подготовил сроки для криптовалютчиков, участники финрынка просят ограничиться конфискацией. Обзор

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Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Споры вокруг ответственности для криптовалютчиков в РФ обрели законодательные очертания. Меры ответственности подготовлены, Госдума может обсудить их в апреле, анонсировал в четверг глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков грядущие изменения.

"Цифровая валюта, криптовалюта у нас пока не отрегулирована (...). Практически подготовлены меры ответственности, в том числе уголовной ответственности, за незаконные операции с криптовалютой", - сказал Аксаков в ходе выступления на "Российском форуме финансового рынка", организованном АКРА. Он заверил, что поправки будут рассмотрены в апреле.

Согласно поправкам Минфина, гражданин может быть оштрафован за оплату товаров в криптовалюте на 200 тыс. руб., а компания - на 1 млн. руб. За незаконную организацию криптобиржи предложен максимальный срок - 7 лет тюрьмы, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки законопроектов.

"Про цифровую валюту, зачем вменять уголовную ответственность? Ну что вы? У нас был опыт Хрущева, когда расстреливали за двадцать долларов (речь о кампании по борьбе с нарушениями правил валютных операций в начале 1960-х годов, самым известным эпизодом которой стал смертный приговор трем подсудимым, изначально получившим гораздо более мягкие приговоры - ИФ). Нам точно туда не надо, это не то, что мы хотели бы видеть", - отреагировал сразу после выступления Аксакова в ходе форума председатель наблюдательного совета "Московской биржи" Сергей Швецов.

Он предложил взять за основу опыт регулирования обычных иностранных валют, когда наказанием за нарушение валютного законодательства является изъятие. "Вот я получил в форме платежа криптовалюту, и я должен нести риск, что придет бюджет и заберет у меня все, что я получил. Этого достаточно. Есть закон о ЦБ, где есть фраза: "Суррогаты запрещены". Мы просто добавим - не в Уголовный, ни в коем случае, - а в Административный кодекс, что происходит изъятие всего полученного в результате использования суррогата. Мне кажется, этого достаточно. Пусть живет. Не надо никого в тюрьму сажать", - обратился к присутствующим Швецов. Однако подход Минфина пока далеко не столь либерален.

Линейка сроков: 4, 5 и 7 лет

Идея введения административных штрафов и уголовных сроков за нарушения, связные с оборотом криптовалют, обсуждается последние пять лет. В 2018 году старт обсуждению задал замминистра финансов Алексей Моисеев, который сообщил, что уголовная ответственность за оборот денежных суррогатов (так тогда называли криптовалюты) может составить до 4 лет лишения свободы. С тех пор словесные интервенции в той или иной форме от чиновников и депутатов позволяли предположить, что ответственность может наступить как за использование криптовалюты в расчетах на территории РФ (сейчас это запрещено, но ответственности нет), так и за непредоставление информации о владении криптовалютой уполномоченным органам (законопроект об этом застрял в первом чтении два года назад).

Как рассказал "Интерфаксу" источник, поправки Минфина касаются как административной, так и уголовной ответственности, причем уголовные сроки, максимальные из которых 4, 5 и 7 лет, будут введены только за организацию в РФ криптобирж и за злостное уклонение о предоставлении отчетов по операциям с криптой, по остальным нарушениям предусмотрены административные штрафы.

Административные штрафы

Согласно действующему в РФ законодательству, гражданам не запрещается покупать криптовалюту на иностранных площадках, но запрещено вести расчеты в криптовалюте.

Подготовленный Минфином законопроект предлагает ввести административные штрафы за прием валюты в качестве встречного предоставления за передаваемые товары, выполняемые работы или оказываемые услуги. Оплата в криптовалюте может привести к штрафу для граждан в размере от 20 тыс. до 200 тыс. руб. с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой; для должностных лиц - от 50 тыс. до 400 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой; для юридических лиц - от 100 тыс. до 1 млн руб. с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой.

При этом ранее эксперты отмечали, что ряд компаний-экспортеров, столкнувшись с невозможностью провести расчеты по традиционным каналам, используют криптовалюту. В сентябре прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин уже поручал профильным ведомствам проработать порядок расчета в цифровых валютах для международных расчетов. В подготовленном Минфином пакете законопроектов есть упоминание об экспериментальном правовом режиме (ЭПР), который ранее предполагалось использовать для легализации расчетов в крипте экспортерами, но деталей, как будет работать данная схема применительно к экспортерам, в законопроекте нет.

Поправки в КоАП также затрагивают майнинг: за нарушение порядка продажи криптовалюты, полученной в результате майнинга, граждане могут быть оштрафованы на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. руб. с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой. Должностные лица могут получить штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб.; юридические лица - от 700 тыс. до 1 млн. руб. При этом порядок продажи "намайненной" криптовалюты подразумевает ее продажу только вне объектов российской информационной инфраструктуры. Но и этот вопрос не так однозначен: в ходе выступления на "Российском форуме финансового рынка" в четверг Аксаков допустил возможность учета "намайненной" криптовалюты в российских информационных системах. Так что как будут применяться штрафы к майнерам, пока не ясно.

Посадки криптовалютчиков

Поправки в Уголовный кодекс, подготовленные Минфином, затрагивают сферу незаконного предпринимательства.

За организацию криптобирж в РФ (незаконная организация обращения цифровых валют) граждане могут получить штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб. либо принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на срок до четырех лет. Максимальное наказание за аналогичное деяние, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере (от 15 млн руб.), может составить до 5 лет лишения свободы. Незаконная организация обращения цифровых валют, совершенная группой лиц в особо крупном размере (от 45 млн руб.), может повлечь 7 лет лишения свободы.

Еще одна новелла, предложенная Минфином, затрагивает вопрос декларирования криптовалют. Госдума два года назад приняла в первом чтении законопроект, который предполагал представление налоговых деклараций при совершении операций с криптовалютой валютой на сумму свыше 600 тыс. руб. в год, документ так и не дошел до второго чтения. Новая вариация Минфина предполагает три года тюрьмы за злостное уклонение от исполнения предусмотренной налоговым законодательством РФ обязанности представлять отчет об операциях (гражданско-правовых сделках) с цифровой валютой, если сумма операций по поступлению или списанию криптовалюты за период в пределах трех лет составляет более 15 млн рублей.

Есть в предложениях Минфина и либеральные идеи: так, из итогового текста законопроекта о майнинге криптовалют предлагается исключить попавшую туда в рамках первого чтения норму о запрете на рекламу в РФ криптовалют.

Поправки в УК и КоАП пока официально не внесены в Госдуму, так что сроки решения обсуждаемых много лет вопросов пока не ясны.