Журналист Иван Сафронов находится в одной из колоний Красноярского края

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Бывший журналист Иван Сафронов, приговоренный к 22 годам заключения по делу о госизмене, находится в одной из колоний Красноярского края, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления ФСИН по региону.

Ранее адвокат Сафронова Дмитрий Катчев сообщил "Коммерсанту", что его подзащитного перевезли из колонии под Красноярском, где он до августа отбывал срок, в неизвестном направлении.

Мосгорсуд в сентябре 2022 года назначил Сафронову реальный срок и штраф в 500 тысяч рублей. В декабре 2022 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменений.

В феврале 2023 года близкие Сафронова рассказали, что его этапировали в Красноярский край, в ИК-7 в селе Арейское Емельяновского района. Это исправительная колония строгого режима для мужчин, осужденных впервые.

Бывший журналист "Коммерсанта" и "Ведомостей", бывший советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов был признан судом виновным в двух эпизодах госизмены (ст. 275 УК). Следствие установило факты длительного - с 2015 по 2019 год - "выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".

По данным следствия, собранные сведения Сафронов "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации".

Как установило следствие, Сафронов совершал госизмену на возмездной основе, а также с использованием методов шифрования.

Сафронов не признал вину и настаивал, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. Дважды, как отмечали его адвокаты, журналист отказывался заключить сделку со следствием.

По данным защиты, согласно фабуле первого эпизода, предъявленного Сафронову, журналист в 2012 году был завербован представителем чешской спецслужбы, которой в 2017 году передал секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по версии следствия, были США.

Кроме того, заявляла защита, следствие считает, что в декабре 2015 года Сафронов за $248 передал имеющему двойное гражданство России и Германии политологу Демури Воронину информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД (Федеральная разведывательная служба) Германии. Следствие настаивает, что эти сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии.

Сафронов был арестован летом 2020 года. На момент задержания он состоял в должности советника главы "Роскосмоса". До работы в госкорпорации был корреспондентом в газетах "Коммерсант" и "Ведомости", где специализировался, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

Политолог Воронин, который фигурирует во втором эпизоде дела Сафронова, был арестован в Москве в феврале 2020 года. В марте 2023 года Мосгорсуд назначил ему 13 лет и три месяца колонии строгого режима за госизмену. Обжаловать приговор он не стал.