Кабмин РФ направит около 1 млрд рублей на восстановление порта Мариуполь

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ направит около 1 млрд рублей на восстановление ключевых объектов морского порта Мариуполь, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Ключевые объекты морского порта Мариуполь нуждаются в восстановлении. Среди них - железнодорожное депо, разъезды, электроподстанции, мастерские, склады, автодороги. На эти цели мы направим в текущем году около 1 млрд рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.

По его словам, это поможет увеличить пропускную способность порта.