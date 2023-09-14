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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Кабмин РФ направит около 1 млрд рублей на восстановление порта Мариуполь

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ направит около 1 млрд рублей на восстановление ключевых объектов морского порта Мариуполь, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Ключевые объекты морского порта Мариуполь нуждаются в восстановлении. Среди них - железнодорожное депо, разъезды, электроподстанции, мастерские, склады, автодороги. На эти цели мы направим в текущем году около 1 млрд рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.

По его словам, это поможет увеличить пропускную способность порта.

Михаил Мишустин Мариуполь
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