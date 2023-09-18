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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:20

Судьба севшего в пшеницу А320 еще не определена

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В авиакомпании "Уральские авиалинии" еще не приняли решение о судьбе самолета А320, который 12 сентября аварийно сел в поле в Убинском районе Новосибирской области, сообщил глава района Олег Конюк на оперативном совещании в правительстве региона.

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"Я с ними разговаривал, пока каких-то существенных (решений не принято - ИФ). Самолет цел, что там дальше будет, они сами решат", - сказал он.

Он также отметил, что сельхозпроизводитель, на чье поле приземлился самолет, еще подсчитывает ущерб, авиакомпания готова его возместить.

Ранее Конюк высказывал мнение, что самолет простоит в поле не меньше месяца, воздушное судно охраняет ЧОП, самолет, шасси которого ушли в землю при посадке на 15 - 20 см, поднят на специальные платформы.

Airbus A320 "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск не смог сесть в пункте назначения и запросил посадку в новосибирском аэропорту. Позже он приземлился на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области, никто из находившихся на борту не пострадал. По данным МЧС, на борту было 167 человек, в том числе 23 ребенка и 6 членов экипажа.

Пресс-служба правительства Омской области со ссылкой на транспортную прокуратуру сообщала, что экстренная посадка связана с отказом гидросистемы. Отмечалось, что топлива должно было хватить до Новосибирска, однако самолет экстренно сел в поле, не долетев до аэродрома.

Случившееся расследуется по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК).

Airbus МЧС Уральские авиалинии Новосибирская область Олег Конюк Убинский район
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