Авиатехники приступили к обследованию А320, севшего на новосибирское поле

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты "Уральских авиалиний" приступили к обследованию самолета А320, совершившего аварийную посадку 12 сентября в Убинском районе Новосибирской области, сообщил журналистам глава района Олег Конюк.

"Самолет стоит на поле, его пока никто еще не убрал, приехала из "Уральских авиалиний" группа, пять человек, для принятия решения, для обследования - что дальше делать с самолетом. Сроки никакие не называются, мое личное мнение - месяц он еще точно простоит", - сказал Конюк.

Глава района также сообщил, что, по его данным, авиакомпания готова выплатить ущерб владельцу поля во внесудебном порядке.

"Я им (авиакомпании - ИФ) дал его координаты, свел их. Однозначно во внесудебном порядке, хозяин поля вообще готов им все простить и ни в какие суды он не пошел бы точно, потому что люди живы, это самое главное", - сказал он.

Конюк также сообщил, что самолет охраняет частное охранное предприятие круглосуточно.

"Трапы убрали, закрыли его, он же немного в землю ушел сантиметров на 15 - 20, сейчас его поднимают, на шпалы ставят. Специалисты будут решать - целый он, не целый остался, либо его забирать, либо на запчасти разбирать", - сказал Конюк.

Инцидент с самолетом "Уральских авиалиний"

Как сообщалось, самолет Airbus A320 "Уральских авиалиний" рейса Сочи-Омск не смог сесть в пункте назначения и запросил посадку в новосибирском аэропорту. Позже он приземлился на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области, никто из находившихся на борту не пострадал.

Данные о количестве людей на борту неоднократно менялись, но там находилось более 160 человек, в том числе шесть членов экипажа.

Пресс-служба правительства Омской области со ссылкой на транспортную прокуратуру сообщала, что экстренная посадка связана с отказом гидросистемы. Отмечалось, что, по расчетам, топлива до Новосибирска должно было хватить, однако самолет экстренно сел в поле, не долетев до аэродрома.

Власти организовали доставку пассажиров по желанию до Новосибирска или Омска.

Следствие возбудило уголовное дело по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).