"Известия" сообщили о рекомендации уволить двух топ-менеджеров "Уральских авиалиний"

Росавиация дала эти рекомендации после повторного расследования посадки самолета авиакомпании в поле под Новосибирском

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Комиссия Росавиации, которая провела повторное расследование аварийной посадки лайнера "Уральских авиалиний" в Новосибирской области в сентябре 2023 года, рекомендовала рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям ответственных за обеспечение безопасности полетов, пишут "Известия" со ссылкой на отчет комиссии.

Речь идет о летном директоре Сергей Глазкове и директоре по качеству Алексее Фомине, которые работают в компании уже 31 и 24 года соответственно.

В заключении написано, что вынужденная посадка самолета в поле произошла в результате множественных нарушений и ошибок, допущенных экипажем, это привело к нехватке топлива при уходе на запасной аэродром, утверждают "Известия". Причинами недостаточной подготовки пилотов к действиям в усложненной ситуации названы "недостатки в обеспечении безопасности полетов, организации летной работы и профессиональной подготовки членов летных экипажей в авиакомпании".

В пресс-службе "Уральских авиалиний" "Интерфаксу" сообщили, что решение об их соответствии занимаемым должностям будет принимать совет директоров авиакомпании.

Кроме того, по данным газеты, специалисты определили, что главным фактором, повлиявшим на решение пилота уйти в Новосибирск вместо посадки в Омске, стала рекомендация перевозчика при возникновении неисправностей в полете следовать в тот аэропорт, где есть подготовленный технический персонал для скорейшего устранения отказа. Такая рекомендация содержалась в брифинг-пакете для экипажей и доводилась до них перед каждым рейсом. После аварийной посадки в поле 12 сентября "Уральские авиалинии" убрали ее из документа.

Начальник инспекции по безопасности полетов "Уральских авиалиний" Дмитрий Соловьев, который входил в состав комиссии по расследованию, как пишут "Известия", не согласился с некоторыми доводами в отчете. Он просил изменить в документе свыше десяти формулировок. В частности, выводы о низком уровне организации летной работы он назвал субъективной оценкой, оказывающей негативное влияние на деятельность перевозчика.

В компании "Интерфаксу" также сообщили, что авиаперевозчик, вероятно, не будет возвращать к полетам севший на пшеничное поле самолет. "Безопасность полетов - это главный приоритет авиакомпании. Мы оцениваем все риски и склоняемся к тому, чтобы не использовать данное воздушное судно в коммерческой эксплуатации, учитывая и факт отсутствия в текущих условиях поддержки производителя (Airbus)", - отметили в пресс-службе.

12 сентября 2023 года Airbus A320 "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, не смог сесть в пункте назначения и запросил посадку в новосибирском аэропорту. Позже он приземлился на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

У самолета произошел отказ зеленой гидросистемы, пилоты решили уйти на запасной аэродром в Новосибирске, где более длинная взлетно-посадочная полоса. Но из-за сильного ветра и выпущенных стоек шасси расход топлива самолета увеличился, поэтому пилоты приняли решение посадить самолет в поле.

Пилоты на время расследования были отстранены от полетов, бортпроводники же вернулись к работе.

Также сообщалось, что двигатели самолета в порядке, рассматривался вариант его взлета с поля. В конце декабря окончательного решения о судьбе воздушного судна не было принято. "Мы находимся в переговорном процессе со страховой компанией", - поясняли в пресс-службе "Уральских авиалиний".