Мединский призвал школьников не принимать на веру то, что "в них засовывается"

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Помощник президента Владимир Мединский заявил на ПМЭФ, что школьники должны не принимать на веру то, что им преподают, а думать.

"Мы должны не заставить школьников вызубрить цифры, факты. (...) Трагедия в том, если он не будет интересоваться историей, не понимать контекста и не думать, а брать на веру то, что в него засовывается", - сказал он.

"Нас постоянно пытаются заподозрить в каких-то шаблонных нарративах, идеологемах, которые мы пытаемся через учебники истории заложить. Это не так", - добавил он.

Он сказал это, комментируя подготовку новых единых учебников по истории для школьников, которую он курирует.

"Плюсом к тому, что есть в учебнике, то есть это сразу готовится в комплексе - дополнительные контурные карты, как электронные, так и бумажные. Это большой объем документов. Но все это мы вынуждены были фактически за апрель, май, июнь, за три месяца - переписать, скомпилировать и дополнить. После этого начнется плановая работа над учебниками 5-9 класса", - сообщил Мединский.

По его словам, к новым линейкам учебников будут подготовлены и хрестоматии по дополнительному чтению.

Министр просвещения Сергей Кравцов ранее сообщал, что работа над едиными учебниками по истории для 5-9 классах начнется в следующем году. В пресс-службе министерства "Интерфаксу" уточнили, что завершение подготовки и апробация единых учебников по истории для школьников запланировано на период до 1 сентября 2023 года. В недавно вышедшем учебнике по истории для 11 классов излагаются такие темы, как государственный переворот на Украине 2014 года и отношение России к этому событию, воссоединение Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия; Минские соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой и Луганской народных республик; специальная военная операция; антироссийские санкции и их последствия.

Кравцов говорил, что учебник для 11 класса был создан под руководством ректора МГИМО Анатолия Торкунова и Владимира Мединского.