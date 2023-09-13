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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Минпросвещения отметило рекордный спрос на обучение в педагогических вузах

В педвузы поступило 385 тысяч заявлений от абитуриентов, на 100 тысяч больше, чем год назад

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Педагогическое образование в 2023 году пользуется небывалым спросом, в педагогические вузы было подано на 100 тысяч заявлений больше, чем год назад, сообщила замминистра просвещения Татьяна Васильева.

"Интерес современных абитуриентов к педагогическому образованию в этом году оказался как никогда высоким. Только в педагогические вузы Министерства просвещения РФ было подано рекордное число заявлений - 385 тысяч заявлений на педагогические специальности - это почти на 100 тысяч больше, чем в прошлом году", - сказала Васильева на пресс-конференции в среду.

В педагогические вузы по отдельной квоте для участников СВО и их детей были зачислены 2 518 человек.

Наибольше количество заявлений в этом году абитуриенты подали в Московский педагогический государственный университет, Российский государственный педагогический университет им. Герцена, Государственный университет просвещения, Новосибирский педагогический университет и другие.

"Среди педагогических вузов новых регионов самым популярным стал Луганский государственный педагогический университет", - добавила Васильева.

Она также сказала, что педагогическим вузам на 2023-2024 учебные годы было выделено 39 тысяч бюджетных мест.

Татьяна Васильева Минпросвещения СВО Луганская Народная Республика
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