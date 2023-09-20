Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

На Смоленской площади посоветовали внешним игрокам не вмешиваться в дела Нигера

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают, что внешним игрокам "хватит ума" не вмешиваться в ситуации в Нигере, заявил "Интерфаксу" представитель президента России по Ближнему Востоку и Африке, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Надеюсь, хватит ума не вмешиваться. Мы призываем находить общие знаменатели, позиции, подходы. И невмешательство во внутренние дела этой страны. Они должны сами разобраться", - сказал он.

По его словам, Нигер "должен сам строить свою жизнь, исходя из принципов суверенитета, территориальной целостности, единства страны", "сам народ Нигера должен определять вектор развития своей страны".

"Мы исходим из того, что будет переходный процесс, выборы, и народ выберет сам того, кого он хочет, а все остальные должны помогать в этом", - добавил замглавы МИД.

26 июля стало известно, что бойцы президентской гвардии Нигера отстранили от власти и задержали главу государства Мохамеда Базума. Путчистов поддержал Генштаб ВС Нигера. Новым лидером страны был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани, который пообещал передать власть гражданским через три года.

ЭКОВАС, Евросоюз, Франция, США осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.

МИД Михаил Богданов Нигер Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Минцифры заявили об отсутствии планов блокировать WhatsApp и YouTube в РФ

В Минцифры заявили об отсутствии планов блокировать WhatsApp и YouTube в РФ

Глава Севастополя сообщил об отраженной ракетной атаке

Хуснуллин сообщил о планах продлить "Семейную ипотеку" после 1 июля 2024 года

Хуснуллин сообщил о планах продлить "Семейную ипотеку" после 1 июля 2024 года

Глава Минсельхоза отметил улучшение ситуации с обеспечением аграриев ГСМ

Глава Минсельхоза отметил улучшение ситуации с обеспечением аграриев ГСМ

Двое спасателей погибли при повторном обрушении в девятиэтажке в Балашихе

Двое спасателей погибли при повторном обрушении в девятиэтажке в Балашихе
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Песков назвал беспочвенными звучащие из Армении обвинения в адрес РФ

Песков назвал беспочвенными звучащие из Армении обвинения в адрес РФ

В Кремле сообщили о подготовке визита Путина в Китай в октябре

До четырех выросло число погибших при взрыве газа в жилом доме в Балашихе

Число погибших при взрыве газа в Балашихе увеличилось до трех

В Воронежской области упал самолет Су-34

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });