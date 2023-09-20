На Смоленской площади посоветовали внешним игрокам не вмешиваться в дела Нигера

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают, что внешним игрокам "хватит ума" не вмешиваться в ситуации в Нигере, заявил "Интерфаксу" представитель президента России по Ближнему Востоку и Африке, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Надеюсь, хватит ума не вмешиваться. Мы призываем находить общие знаменатели, позиции, подходы. И невмешательство во внутренние дела этой страны. Они должны сами разобраться", - сказал он.

По его словам, Нигер "должен сам строить свою жизнь, исходя из принципов суверенитета, территориальной целостности, единства страны", "сам народ Нигера должен определять вектор развития своей страны".

"Мы исходим из того, что будет переходный процесс, выборы, и народ выберет сам того, кого он хочет, а все остальные должны помогать в этом", - добавил замглавы МИД.

26 июля стало известно, что бойцы президентской гвардии Нигера отстранили от власти и задержали главу государства Мохамеда Базума. Путчистов поддержал Генштаб ВС Нигера. Новым лидером страны был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани, который пообещал передать власть гражданским через три года.

ЭКОВАС, Евросоюз, Франция, США осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.